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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 10日 星期四 09:35 BJT

悉尼赛半决赛李娜将战拉德万斯卡

悉尼网球赛周三上演四分之一决赛，李娜以4-6 7-6 6-2三盘击败美国对手Madison Keys，她在赛后表示，与年轻选手交战永远都不知道赛场上会发生什么，所以自己在第一盘时有些紧张。30岁的李娜将在半决赛中对战头号种子A-拉德万斯卡。新赛季第一个大满贯赛事澳网将于下周打响。路透

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