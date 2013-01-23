版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 23日 星期三 14:52 BJT

小德击败伯蒂奇 晋级澳网四强

塞尔维亚选手德约科维奇周二在八强战中经过四盘苦战击败伯蒂奇晋级，继续向澳网男单三连冠进军，他将与西班牙逆转王费雷尔争夺决赛权。小德周日与瑞士选手瓦林卡上演五小时马拉松大战，直至周一凌晨才结束战斗，但他在对阵伯蒂奇的比赛中并未呈现疲态，奋勇闯关。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐