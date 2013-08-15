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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 15日 星期四 13:44 BJT

温网女单冠军巴托丽意外宣布挂拍

温布尔登锦标赛女单冠军巴托丽周三作出令网坛震惊的决定，现年28岁的她宣布正式挂拍。巴托丽在西南公开赛第二轮爆冷输给罗马尼亚对手哈勒普后，走进媒体采访区对记者们表示：“我不会再出赛了”，令满座皆惊。她在六周前刚刚赢得生涯唯一一座大满贯锦标。路透
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