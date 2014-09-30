小威与西里奇中网开门红 纳达尔双打遭淘汰

美网男女单打冠军西里奇和小威廉姆斯周一在中国网球公开赛中分别取得开门红，而伤愈复出的纳达尔则罕见的角逐双打比赛，但惨遭淘汰。本月稍早赢得个人第18座大满贯单打冠军的小威7-5 6-2击败西班牙资格赛选手埃斯皮诺萨。纳达尔与队友安杜哈尔搭档出战男双，但以7-5 4-6 4-10不敌伯蒂奇与伊斯纳的跨国组合。路透