版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 12:07 BJT

布里斯班赛穆雷险胜晋级

布里斯班赛头号种子穆雷周四以6-1 5-7 6-3三盘险胜世界排名199的澳大利亚选手米尔曼(John Millman)，晋级八强。穆雷在赛后表示对于这场比赛自己的表现并没有“特别失望”，称这场比赛作为自己新赛季的开场赛非常好。而二号种子拉奥尼奇则遭黑马保加利亚选手季米特洛夫横扫出局。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐