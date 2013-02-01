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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 11:12 BJT

李娜将赴德国就医 望尽快复出

世界排名第五的李娜周四表示，将于下周一在德国就医，希望能够在两周后伤愈复出，参加2月11-17日在多哈举行的卡塔尔公开赛。30岁的李娜在上周六澳网女单决赛中两次崴到脚踝，最终1-2不敌阿扎伦卡屈居亚军。路透
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