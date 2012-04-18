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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 18日 星期三 11:56 BJT

克里斯特尔斯因伤退出法网

前世界排名第一的比利时网球名将克里斯特尔斯周二称，由於臀部伤势未能康复，将缺席法国网球公开赛。克里斯特尔斯整个职业生涯一直被伤病困扰，她决定不去冒着加重伤病的风险去征战球速过慢的法网红土赛场。她计划本赛季结束後退役。路透

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