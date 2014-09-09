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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 9日 星期二 11:20 BJT

西里奇胜锦织圭 美网首次封王

克罗地亚球员西里奇周一在美网男单决赛中直落三盘击败日本对手锦织圭，职业生涯首次赢下大满贯赛锦标。这位大力发球型打法的选手用时1小时54分钟、以三个6-3击败日本对手，打碎后者成为首位赢得大满贯赛男单冠军的亚洲人的梦想。这场决赛也是自2005年澳网以来首次在大满贯决赛中看到费德勒、德约科维奇和纳达尔集体缺席。路透
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