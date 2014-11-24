版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 11月 24日 星期一 15:41 BJT

费德勒帮助瑞士首次捧起戴维斯杯

费德勒周日6-4 6-2 6-2击败加斯奎特，帮助瑞士在戴维斯杯男子网球团体赛决赛中3-1击败法国，历史上第一次捧得该项奖杯。17次大满贯赛单打冠军得主费德勒摆脱背伤困扰及周五输给孟菲尔斯的阴影，最终帮助瑞士让法国连续第三年在决赛中吞下败仗。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐