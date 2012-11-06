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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:26 BJT

戴维斯杯纳达尔伤缺 费雷尔领衔西班牙队

2012年戴维斯杯世界组决赛将於本月在布拉格举行，红土之王纳达尔由於膝伤无法出战。西班牙队将由世界排名第五的费雷尔领衔出征，与捷克队争夺冠军。若西班牙夺冠，将是其五年内第四次问鼎该赛事冠军。30岁的费雷尔在刚刚结束的巴黎大师赛中夺得个人首个大师赛冠军。路透

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