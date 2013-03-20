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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 14:10 BJT

德尔波特罗:穆雷今年能登顶世界第一

阿根廷选手德尔波特罗表示，他认为英国选手穆雷今年将登顶世界排名第一宝座。高大的德尔波特罗上周在印第安纳威尔斯八强战中战胜了穆雷，不过他表示“穆雷是一位出色的冠军级选手，他已经赢得了一次大满贯锦标，在澳网还打进了决赛，他具备登顶的一切能力。”路透

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