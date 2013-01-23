德约科维奇荣膺巴尔干年度最佳运动员

保加利亚国家通讯社周二宣布，世界排名第一的塞尔维亚网球选手德约科维奇当选巴尔干地区最佳运动员。小德去年赢得澳网男单冠军，之后在法网和温布尔登都屈居亚军，他也成为自前南斯拉夫解体以来第一位赢得该荣誉的塞尔维亚选手。25岁的小德力压土耳其奥运女子1500米金牌得主阿尔普特金而赢下这一荣誉。路透