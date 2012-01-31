小德瞄准连夺四大满贯锦标

进入新的一年，以常识判断，德约科维奇可能很难超越2011年的出色表现。但周日澳网男单决赛一场巅峰对决後，人们心中的问题是还有人能阻止他挑战更高目标吗？小德在2011年四大满贯赛中赢得三项锦标，但在法网止步四强。他期待今年法网折桂，在一年时间内连续夺下温网、美网、澳网和法网冠军。路透