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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 15:42 BJT

费德勒迪拜赛轻松晋级

瑞士天王费德勒周二在ATP'500迪拜赛男单比赛中6-0 7-6战胜法国选手罗德拉。二号种子选手费德勒当场比赛直到第八局才失掉一局，但法国人第二盘顽强抵抗，迫使比赛进入抢七，费德勒最终以8-6结束战斗赢下抢七，2-0淘汰对手。路透

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