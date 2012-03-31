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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 31日 星期六 17:51 BJT

小德索爱赛进决赛 将战穆雷

世界排名第一的德约科维奇周五6-0 7-6战胜阿根廷选手摩纳哥，闯入索尼爱立信公开赛男单决赛，将与穆雷争夺冠军。首盘较量中小德几乎未费吹灰之力，但第二盘摩纳哥开始反击，迫使小德出现一些失误，但最终澳网冠军还是赢下了抢七。稍早纳达尔膝伤退赛，世界第四穆雷半决赛自动晋级。路透

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