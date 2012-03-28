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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 12:32 BJT

莎拉波娃完胜李娜

周二在索尼爱立信公开赛女单八强赛中，赛会二号种子莎拉波娃一扫以往与中国选手李娜交手的霉运，以6-3 6-0轻松胜出，晋级四强。在两人前四次的交手中，李娜都是直落两盘战胜对手，其中包括去年法网半决赛。但周二莎拉波娃仅仅用了68分钟便结束了比赛。路透

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