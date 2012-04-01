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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:16 BJT

索爱赛莎娃冲冠失利不敌拉德

波兰网球选手拉德万斯卡周六7-5 6-4击败俄罗斯美女莎拉波娃，夺得迈阿密索尼爱立信公开赛女单冠军。莎娃截止目前已经四次冲击迈阿密赛冠军失利，而拉德万斯卡此次夺冠则是她今年继迪拜赛取胜以来再次折桂。路透

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