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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 11:57 BJT

莎娃逆转沃兹晋级决赛

周四在索尼爱立信公开赛中，二号种子莎拉波娃4-6 6-2 6-4逆转击败丹麦人沃兹尼亚奇，晋级女单决赛。这位俄罗斯选手周四将与波兰选手拉德万斯卡与法国选手巴托丽之间的赢家争夺冠军。莎娃开赛强势，但由於发球失误，令沃兹连下五局，不过俄罗斯美女重整旗鼓，一举拿下比赛。路透

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