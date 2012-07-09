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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 12:02 BJT

费德勒温网七度封王

在周日温网男单决赛中，费德勒以4-6 7-5 6-3 6-4击败四号种子穆雷，第七次夺得温网男单冠军，追平美国名将桑普拉斯记录。英国人穆雷未能借主场优势拿到个人第一个大满贯赛事冠军。下周费德勒将超越德约科维奇，以大满贯17冠的身份重返世界第一的宝座。路透

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