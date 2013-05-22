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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 12:04 BJT

穆雷腰伤加重退出法网

世界排名第二的安迪·穆雷表示由于腰伤未愈，将退出今年的法网公开赛。在上周三的罗马大师赛男单第二轮比赛中，穆雷由于腰伤恶化而在决胜盘开始前退赛。2013年法网将于5月26日在罗兰加洛斯打响，这将是穆雷自2007年由于手腕受伤而退出温网之后，首次错过大满贯赛事。路透
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