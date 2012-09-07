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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 10:13 BJT

辛吉斯被提名入选网球名人堂

瑞士名将辛吉斯周四被提名为国际网球名人堂候选人。31岁的辛吉斯曾五次夺得大满贯女单冠军，由於2007年温网可卡因药检呈阳性而退役。一同被提名的还有1991年温网男单冠军、德国名将施蒂希(Michael Stich)和双打名将捷克女选手苏科娃(Helena Sukova)等。

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