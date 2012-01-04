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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 18:30 BJT

李娜希望再夺大赛冠军

李娜透露希望在职业生涯结束前再有重大赛事冠军进账。这位法网女单冠军周二在霍普曼杯中继续神勇状态，直下两盘以6-3 6-1战胜西班牙选手加里奎斯，取得新赛季两连胜，不过最终中国队1-2输给西班牙。29岁的李娜表示时间催人，职业生涯有限，希望为1月16日开始的澳网公开赛做好准备。路透

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