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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:26 BJT

巴黎银行赛小德、特松加晋级

周二印第安纳维尔斯网球赛上演男单第三轮，头号种子德约科维奇7-6 6-1两盘直落保加利亚选手季米特罗夫，成功晋级16强；八号种子特松加7-6 7-6击败美国老将费什，亦获得四分之一决赛门票。在女单第三轮的比赛中，莎拉波娃7-5 6-0横扫西班牙小将维西诺，八强赛中与意大利人埃拉尼交手。路透

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