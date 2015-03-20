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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 20日 星期五 18:19 BJT

穆雷晋级巴黎银行赛四强 将与小德争夺决赛权

四号种子穆雷周四6-3 6-4击败西班牙对手菲里西亚诺·洛佩斯，杀入巴黎银行赛男单半决赛。这位苏格兰左撇子在首盘取得一次破发，第二盘则有两度破发，最终在中心球场赢得胜利。穆雷将与头号种子德约科维奇争夺决赛权，后者因澳大利亚对手托米奇因伤退赛而自动晋级。路透
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