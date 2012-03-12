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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 18:48 BJT

印第安赛李娜首胜郑洁

周日在WTA印第安维尔斯站女单第三轮争夺中，法网冠军李娜6-1 6-3击败另外一位中国金花郑洁而晋级，这是两人职业生涯五次交锋中李娜首次胜出。李娜赛後说道：“同胞同场竞技从来都不容易，因双方对对手都太了解了。同在国家队，每天一起训练，一起外出，所以很不容易。”路透

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