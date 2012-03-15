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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 17:57 BJT

李娜遭新秀淘汰

周三晚在WTA印第安维尔斯站女单四分之一决赛中，李娜经过1小时23分钟的拼杀，以4-6 2-6完败于德国新秀科贝尔，无缘半决赛对阵赛会头号种子阿扎伦卡。科贝尔首盘两度破发，第二盘则有三次破发，生涯四次对阵李娜首次获胜。澳网冠军阿扎伦卡则6-0 6-2轻松拿下拉德万斯卡。路透

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