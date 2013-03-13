版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:22 BJT

印地安纳维尔斯赛阿扎伦卡、科贝尔晋级

周一巴黎银行赛女单第三轮，头号种子阿扎伦卡在先丢一盘的情况下，以3-6 6-3 6-0成功逆转菲利普肯斯，晋级第四轮；同日，四号种子科贝尔6-1 7-6击败比利时人维克梅耶尔，顺利晋级；中国金花彭帅苦战三盘，最终还是以3-6 6-3 2-6不敌澳大利亚一姐斯托瑟，无缘16强。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐