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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 13:49 BJT

巴黎银行赛阿扎伦卡、斯托瑟伤退

女单头号种子阿扎伦卡与7号种子斯托瑟周四双双退出巴黎银行赛，因前者脚踝部发炎而斯托瑟则腿部受伤。二人在女单四分之一决赛的对手科贝尔与八号种子沃兹尼亚奇将不战而胜自动获得半决赛资格。阿扎伦卡称自己仍期待下周的WTA迈阿密赛，但不确定能否出战。路透
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