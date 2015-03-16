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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 14:42 BJT

巴黎银行赛小威轻松晋级16强

头号种子小威廉姆斯周日在巴黎银行赛第三轮仅用53分钟，6-2 6-0淘汰哈萨克斯坦选手迪亚斯。小威因曾在该赛事遭受种族主义侮辱，对该赛事抵制14年，这是她今年在该赛事中的第二场比赛，最终她在两盘比赛中分别取得三次破发，轻松晋级16强。路透
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