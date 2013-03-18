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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 12:52 BJT

巴黎银行赛莎拉波娃夺冠

周日上演的巴黎银行赛女单决赛中，二号种子莎拉波娃以6-2 6-2直落两盘击败八号种子沃兹尼亚奇，夺得自去年法网之后第一个女单冠军头衔。比赛用时1个小时21分钟。莎娃与沃兹尼亚奇二人此前均获得过印第安维尔斯赛(巴黎银行赛前身)的女单冠军，分别是在2006与2011年。路透

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