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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 14:24 BJT

锦织圭将参加上海大师赛

日本网坛头号男单选手锦织圭(Kei Nishikori)周四表示将参加下个月的上海大师赛，尽管中日关系由於钓鱼岛争端而降至冰点。锦织圭在今年澳网闯入男单八强，并在去年上海大师赛中进入四强。日本乒乓球运动员石川佳纯等则受中日关系影响无缘本周在湖北黄石举行的女乒世界杯。

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