中国网球金花李娜宣告退役

路透北京9月19日 - 中国网球女将李娜周五宣布退役。李娜是第一位在网球大满贯赛事中赢得单打桂冠的亚洲选手。

“(2014年)也是艰难的一年，需要面对很多不得不面对的事情，例如做出结束我网球职业生涯的决定，”李娜通过官方微博发表退役告别信。