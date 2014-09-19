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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:50 BJT

中国网球金花李娜宣告退役

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月19日 - 中国网球女将李娜周五宣布退役。李娜是第一位在网球大满贯赛事中赢得单打桂冠的亚洲选手。

“(2014年)也是艰难的一年，需要面对很多不得不面对的事情，例如做出结束我网球职业生涯的决定，”李娜通过官方微博发表退役告别信。

（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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