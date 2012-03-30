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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 11:58 BJT

小德力挫费舍尔 晋级四强

世界排名第一的德约科维奇周四在索尼爱立信公开赛上顶住了西班牙名将费雷尔的疯狂反扑，最终以6-2 7-6拿下比赛，晋级四强。半决赛他将与阿根廷选手摩纳哥一较高下，争取一个决赛位置。小德32分钟内就轻松拿下首盘，但费舍尔第二盘一发表现抢眼，比赛被拖进抢七，不过还是在抢七中败北。路透

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