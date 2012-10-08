版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 11:32 BJT

小德中网三度捧杯

在周日的中网男单决赛中，赛会头号种子德约科维奇7-6 6-2击败三号种子法国人特松加，第三次捧起中网冠军奖杯。此前小德曾在2009、2010年分别加冕此项赛事冠军。在赛後的颁奖仪式上，小德更与球童们跳上一曲《江南Style》庆祝，这是其本年度第四个ATP赛事单打冠军。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐