在周日的中网男单决赛中，赛会头号种子德约科维奇7-6 6-2击败三号种子法国人特松加，第三次捧起中网冠军奖杯。此前小德曾在2009、2010年分别加冕此项赛事冠军。在赛後的颁奖仪式上，小德更与球童们跳上一曲《江南Style》庆祝，这是其本年度第四个ATP赛事单打冠军。