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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 11日 星期五 11:47 BJT

费德勒上海大师赛出局

五号种子费德勒在上海网球大师赛男单第三轮交锋中4-6 7-6(5) 3-6输给法国对手孟菲尔斯，头号种子德约科维奇则顺利晋级。费德勒在失掉收盘后，在次盘3-5落后情况下奋起反击将比赛拖进抢七，抢七中3-5情况下连得四分赢下第二盘，但在决胜盘中孟菲尔斯锁定胜利，这是他第二次击败费德勒。路透
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