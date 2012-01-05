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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 17:32 BJT

费德勒战绩提升至19连胜

世界排名第三的费德勒周三在卡塔尔公开赛第二轮中以6-2 6-3轻松击落斯洛文尼亚选手泽姆利亚，顺利跻身八强，近期战绩则提升至连续19连胜。瑞士天王以又一场速战速决宣告了本月稍晚出征澳网的实力，他在赛场边觉受采访时说道："我正努力保持我的水准，在2012年延续好状态。"路透

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