费德勒战绩提升至19连胜

世界排名第三的费德勒周三在卡塔尔公开赛第二轮中以6-2 6-3轻松击落斯洛文尼亚选手泽姆利亚，顺利跻身八强，近期战绩则提升至连续19连胜。瑞士天王以又一场速战速决宣告了本月稍晚出征澳网的实力，他在赛场边觉受采访时说道：''我正努力保持我的水准，在2012年延续好状态。''路透