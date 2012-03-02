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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 11:51 BJT

小德迪拜半决赛再遇穆雷

目前世界排名第一的德约科维奇周四在迪拜网球冠军赛男单四分之一决赛中，以6-1 7-6击败塞尔维亚同胞蒂普萨勒维奇，他将与英国名将穆雷争夺一张决赛席位。这也将是1月份澳网公开赛半决赛小德五盘激战胜穆雷後，两人再度狭路相逢。路透

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