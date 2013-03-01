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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 11:44 BJT

迪拜赛小德费德勒等进四强

周四迪拜赛男单四强名单产生，头四名种子德约科维奇、费德勒、伯蒂奇以及德尔波特罗全部闯入半决赛。半决赛时小德将迎战德尔波特罗，双方此前交战小德7胜2负占上风，而31岁的费德勒将与世界排名第六的伯蒂奇争夺决赛名额。路透
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