版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 12:27 BJT

索爱赛费德勒爆冷出局

周一在迈阿密举行的ATP索尼爱立信公开赛男单一轮角逐中，世界排名第三的费德勒爆冷出局，以6-7 6-1 4-6不敌美国选手罗迪克，瑞士天王16连胜就此终结。罗迪克目前的世界排名为第34位，但本场比赛他以其有力的正拍与发球重回最好状态。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐