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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 12:05 BJT

费雷罗将於十月退役

西班牙网球名将卡洛斯·费雷罗(Carlos Ferrero)周三表示，将於下个月在其家乡举行的瓦伦西亚公开赛结束後挂拍退役。32岁的费雷罗曾在2003年夺得法网冠军，并登上男单世界排名第一的宝座，但其此後的职业生涯一直饱受伤病困扰。

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