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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 09:19 BJT

ATP年终赛费德勒轻取首战

在伦敦举办的ATP年终总决赛周二展开B组的较量，瑞士天王费德勒6-3 6-1两盘直落塞尔维亚人蒂普萨勒维奇(Janko Tipsarevic)。费德勒已经连续11年闯入ATP年终赛，并六度取得该赛事冠军。由於纳达尔伤势未愈，世界排名第九的蒂普萨勒维奇递补进入总决赛。路透

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