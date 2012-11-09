版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 13:26 BJT

ATP年终赛费德勒2-0费雷尔 提前出线

二号种子费德勒周四6-4 7-6击败西班牙人费雷尔，稳握ATP年终总决赛四强名额。双方此战之前交手记录为13战费德勒全胜，瑞士天王占据绝对优势。30岁的费雷尔将与阿根廷人德尔波特罗争夺B组另外一张半决赛入场券。德尔波特罗周四6-0 6-4击败蒂普萨勒维奇。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐