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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 12:03 BJT

费德勒将与小德争总决赛冠军

费德勒(图)周日击败穆雷，将与德约科维奇争夺ATP年终总决赛冠军，也提醒世人他会在明年争夺更多锦标。17次大满贯赛冠军得主费德勒明年将满32岁，不过他状态依旧神勇，周日7-6 6-2击败从他手中抢走奥运金牌的穆雷。小德则在稍早一场半决赛中4-6 6-3 6-2 击败德尔波特罗。路透

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