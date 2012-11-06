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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:16 BJT

ATP年终总决赛穆雷小德首战告捷

ATP年终总决赛周一在伦敦打响，主场作战的穆雷在先丢一盘的形势下3-6 6-3 6-4逆转世界排名第六的伯蒂奇；头号种子德约科维奇7-6 6-3两盘击败法国人特松加，暂列A组第一。刚刚登顶世界第一宝座的小德将於周三面对新科美网冠军穆雷。图为穆雷。路透

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