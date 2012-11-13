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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 13:36 BJT

小德胜费德勒 ATP年终赛封王

德约科维奇周日在伦敦举行的ATP年终总决赛中7-6 7-5击败费德勒，摘下冠军荣誉。25岁的小德在过去两次与费德勒的交锋中都以失利收场，生涯战绩以12胜16负稍逊一筹，不过他最终直落两盘赢下对手，自2008年上海大师杯以来首次赢下总决赛冠军，同时收获176万美元奖金冠军奖金。路透

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