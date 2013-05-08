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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 11:35 BJT

马德里赛小德爆冷止步次轮

周二马德里公开赛男单第二轮中，德约科维奇7-6 6-7 6-3爆冷负于保加利亚选手季米特洛夫，止步次轮。世界排名第一的小德在第二盘比赛中再次扭到此前已受伤的脚踝。21岁的季米特洛夫目前ATP排名第28。德约科维奇赛后表示，自蒙特卡罗大师赛夺冠后自己已有12天没碰球拍，但并不想找借口，因季米特洛夫当天表现更好。路透
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