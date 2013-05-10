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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:19 BJT

马德里赛费德勒爆冷负锦织圭

周四马德里公开赛男单第三轮卫冕冠军费德勒4-6 6-1 2-6不敌日本选手锦织圭，爆出开赛以来男单赛场上第二个大冷门。周二头号种子德约科维奇不敌季米特洛夫，止步次轮。周四早些时候纳达尔6-2 6-3轻松击败俄罗斯选手尤日尼，而三号种子穆雷经过近4个小时的苦战2-1击败法国人西蒙，入围四分之一决赛。路透
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