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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:17 BJT

马德里赛纳达尔主场夺冠

周日马德里网球公开赛男单决赛打响，“红土之王”纳达尔主场作战6-2 6-4轻松击败瑞士选手瓦林卡，拿下2月伤愈复出后的第5个冠军头衔。这是瓦林卡第二次打入大师赛决赛，此前他一路淘汰特松加以及伯蒂奇。在马德里赛女单决赛中，卫冕冠军小威廉姆斯6-1 6-4完胜莎拉波娃，摘得个人职业生涯中第50个单打冠军。路透
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