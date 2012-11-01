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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:29 BJT

巴黎大师赛小德爆冷出局

周三巴黎大师赛进行了次轮的较量，世界排名第二的德约科维奇对阵美国名将奎雷伊，小德在首轮送蛋的大好形势下遭对手0-6 7-6 6-4逆转，爆冷无缘第三轮。即便如此，塞尔维亚人也将在下周一新出炉的ATP排名中取代瑞士天王费德勒，登顶世界第一的宝座。路透

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